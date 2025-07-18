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        Çorum'da arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:19
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        Çorum'da arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Fatih Mahallesi 100 Evler mevkisinde arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını evlere sıçramadan söndürdü.

        Yangında yaklaşık 5 dekar anızla kaplı alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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