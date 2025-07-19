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        Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 21:51 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:51
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        Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

        İlçede akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu.

        Yağışın ardından Karaçay köyü yakınlarındaki Kızılın Dere, Tuloğlunun Dere, İncirlik ve Şarlak derelerinde taşkın meydana geldi.

        Sel suyunun taşıdığı çamur ve taşlar nedeniyle Çorum-Çankırı kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksama yaşandı.

        Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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