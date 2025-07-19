Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı

Sel suyunun taşıdığı çamur ve taşlar nedeniyle Çorum-Çankırı kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksama yaşandı.

İlçede akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu.

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