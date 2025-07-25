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        Laçin'de açık hava sineması etkinliği yapıldı

        Çorum'un Laçin ilçesinde Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 08:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:57
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        Laçin'de açık hava sineması etkinliği yapıldı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

        Laçin Gençlik Merkezince ilçedeki gençlerin aileleriyle keyifli vakit geçirmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Laçin Gençlik Merkezi bahçesine kurulan dev ekranda vatandaşlara "Can Dostum" adlı sinema filmi izletildi.

        Gösterim öncesi Gençlik Merkezince vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi.

        Laçin Gençlik Merkezinden gençlik lideri Murat Çetinkaya, AA muhabirine, ilçede ikinci kez açık hava sineması etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Halkın bu tür etkinliklere ilgi gösterdiğini belirten Çetinkaya, "Bu tür etkinliklerle ailelerimizi ve çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yine açık hava sineması etkinliği organize ettik. Yoğun katılım oldu." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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