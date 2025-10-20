Çorum'da Kızılırmak Nehri'ne yapılacak şişme kauçuk savak projesinin temeli atıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne inşa edilecek şişme kauçuk savak projesinin temeli atıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin sadece bir altyapı yatırımı değil, Osmancık'ın vizyonunu ve kalkınma hedeflerini yansıtan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Projenin ilçede sosyal hayata katkı sağlayacağını vurgulayan Çalgan "İnanıyorum ki bu proje sadece bugünün değil, yarının Osmancık'ı için de bir dönüm noktası olacaktır. Temelini attığımız bu eser, ilçemize hayırlı olsun, bereket getirsin, güzellik getirsin." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek şişme kauçuk savak projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da ilçe için tarihi bir projenin temelinin atıldığına işaret ederek, "Projenin bitimiyle birlikte Osmancık sosyal, kültürel, turizm bakımından çok üst düzey noktaya gelecek." diye konuştu.