Çorum'da hastanede yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

Bunun üzerine devreye giren hastane polisince yapılan görüşmelerde, Fevziye K'nin, huzurevine yerleştirilmesi sağlandı.

Çorum'da hastane görevlilerince yapılan aramalara rağmen yakınları tarafından alınmayan 85 yaşındaki kadın, hastane polisinin girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.

