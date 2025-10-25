Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da hastanede yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

        Çorum'da hastane görevlilerince yapılan aramalara rağmen yakınları tarafından alınmayan 85 yaşındaki kadın, hastane polisinin girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:03
        Çorum'da hastanede yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
        Çorum'da hastane görevlilerince yapılan aramalara rağmen yakınları tarafından alınmayan 85 yaşındaki kadın, hastane polisinin girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Fevziye K'yi, yakınları almaya gelmedi.

        Bunun üzerine devreye giren hastane polisince yapılan görüşmelerde, Fevziye K'nin, huzurevine yerleştirilmesi sağlandı.

        Yaşlı kadın polis ekiplerince hastaneden alınarak huzurevine teslim edildi.

