Çorum'da Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı

Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünde Çorum Belediyesince inşa edilen Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü milletlerinden olduğunu söyledi.

Türklerin tarih boyu 16 devlet kurduğunu belirten Çalgan, "Bugün de Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar, 'Ben Türküm' diyen devletlerimiz var. Hamdolsun, Türk dünyasının iş birliği olanca hızıyla devam ediyor." dedi.

Dünyada 250 ila 300 milyon Türk yaşadığını, akraba topluluklarla bu sayının 500 milyona yaklaştığına dikkati çeken Çalgan, "Bu, çok büyük bir güçtür. Biz bu gücü, geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığın hayrına kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası alandaki insani duruşuna da dikkati çeken Çalgan, "Türk, dünyanın vicdanıdır. Dünyanın adaletinin timsalidir. Bunu geçmişte Bosna'da, bugün ise Gazze'de bir kez daha görüyoruz." ifadesini kullandı.