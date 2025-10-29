Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı

        Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünde Çorum Belediyesince inşa edilen Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:13
        Çorum'da Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı
        Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünde Çorum Belediyesince inşa edilen Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü milletlerinden olduğunu söyledi.

        Türklerin tarih boyu 16 devlet kurduğunu belirten Çalgan, "Bugün de Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar, 'Ben Türküm' diyen devletlerimiz var. Hamdolsun, Türk dünyasının iş birliği olanca hızıyla devam ediyor." dedi.

        Dünyada 250 ila 300 milyon Türk yaşadığını, akraba topluluklarla bu sayının 500 milyona yaklaştığına dikkati çeken Çalgan, "Bu, çok büyük bir güçtür. Biz bu gücü, geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığın hayrına kullanacağız." diye konuştu.

        Türkiye'nin uluslararası alandaki insani duruşuna da dikkati çeken Çalgan, "Türk, dünyanın vicdanıdır. Dünyanın adaletinin timsalidir. Bunu geçmişte Bosna'da, bugün ise Gazze'de bir kez daha görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Türk Dünyası Abidesi'nin Türk milletinin köklü tarihini, birliğini ve bağımsızlık ruhunu simgelediğini kaydetti.

        Abidede 16 Türk devletinin bayraklarıyla ay-yıldızın bir arada işlendiğini anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet’in 102. yılında bu tür eserlerle milli bilinç ve birlik ruhuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. 16 büyük Türk devletimizin bayrakları Osmanlı'ya kadar Türk devletlerini temsil ediyor ama üstündeki ayı başka güzel, yıldızı başka güzel olan, rengini şehitlerimizin al kanından alan, ayımızı ve yıldızımızı adeta bir yakut gibi, kıymetli bir taş gibi on yedincisi olarak en üstüne koyduk."

        Törende konuşmaların ardından kurdele kesilerek, şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı İhsan Çıplak, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

