Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ projesi kabul edildi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Erasmus+ Mesleki Eğitim Konsorsiyum Projesi", Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 185 bin avro bütçeli proje kapsamında kentteki 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezinden eğitimci ve öğrencilerin Avrupa Birliği ülkelerinde işbaşı eğitim ve staj faaliyetlerine katılacağı bildirildi.

Proje ile eğitimci ve öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve uluslararası deneyim kazanmalarının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Proje, Avrupa Birliğinin öncelikleri doğrultusunda yeşil dönüşüm, dijitalleşme, kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık temalarını odağına almakta, Çorum'daki mesleki eğitimin kalitesini uluslararası standartlara taşımayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, proje kapsamında yurt dışındaki işletmelerde alanlarına yönelik 3 haftalık staj programlarına katılacak, öğretmenler ise mesleki gelişim odaklı işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Erasmus+ projelerinin kentteki eğitim niteliğinin artırılması ve okulların uluslararası görünürlüğünü artırması açısından önemli olduğunu vurguladı.