Çorum'da çiftçi, "hayvan otlatma" nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz ve Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, tabanca ile ateş ederek Coşkun Gündüz'ü yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir kişi, "hayvan otlatma" meselesi nedeniyle tartıştığı tarla komşusunu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

