Çorum'da tartıştığı kişilerden kaçarken silahla vurulan genç yaralandı
Çorum'da bir genç, tartıştığı kişilerden kaçarken silahla vurularak yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de tanımadığı kişilerle tartışan S.K. (25), olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandı.
Yaralı halde yakındaki evine sığınan S.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
