        Çorum'da tartıştığı kişilerden kaçarken silahla vurulan genç yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:32
        Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de tanımadığı kişilerle tartışan S.K. (25), olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandı.

        Yaralı halde yakındaki evine sığınan S.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

