        Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:11
        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen yem yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Umut Furkan A. (25) idaresindeki 55 BK 143 kupa plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu Tanrıvermiş köyü yakınlarında refüjdeki çelik bariyeri yıkarak karşı şeride geçip devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırda sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada tırdaki yemin etrafa saçılması nedeniyle kara yolunun Samsun istikameti ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Bu sırada seyir halindeyken yoldaki yem birikintisine saplanan bazı otomobiller, ekiplerin ve diğer sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

        Yolda ulaşımın aksaması nedeniyle yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

