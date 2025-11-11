Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te 200 fidan toprakla buluşturuldu

        Çorum'un İskilip ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 200 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te 200 fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum’un İskilip ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 200 fidan dikildi.

        İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2019'da yayımladığı genelgeyle her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

        Konuşmaların ardından 200 fidan toprakla buluşturuldu.

        Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 600 karaçam, bin mavi servi, 1500 kara servi, 200 çınar ve 100 akçaağaç olmak üzere 3 bin 400 fidan dağıtılacağı bildirildi.

        Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Dodurga'da 60 meyve fidanı toprakla buluşturuldu
        Dodurga'da 60 meyve fidanı toprakla buluşturuldu
        Çorum'da araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Çorum'da araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Çorum'da metruk evin yıkımı yapıldı
        Çorum'da metruk evin yıkımı yapıldı
        Çorum'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
        Çorum'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
        Mecitözü'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Mecitözü'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Osmancık'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Osmancık'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı