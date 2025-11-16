Habertürk
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Not: Yerelden verilmesi ricasıyla... Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 10. haftasında Sungurlu Belediyespor, 1954 Adanaspor'u 3-0 yendi.

        Not: Yerelden verilmesi ricasıyla... Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 10. haftasında Sungurlu Belediyespor, 1954 Adanaspor'u 3-0 yendi.

        Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan Çorum temsilcisi, ikinci seti ise 25-23'lük skorla tamamladı.

        Çorum ekibi, üçüncü seti ise 25-17'lik sayıyla maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        1954 Adanaspor'u da yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkaran Sungurlu Belediyespor, lig sıralamasında Fenerbahçe Medicana'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

        Hakemler: Gürhan Gül, Mustafa Demir

        Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksii Karpenko, Eren, Mahmood Rasoou,.Emircan, Erenhan, Burak, Berke Eray, ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb Einnisamareni, Mehmet Can, Salih

        1954 Adanaspor: Ramazan, İshak, Can Kurtuluş, Yusuf Atacan, Celalettin, Melih, Hasan, Recep, Muhammed Esat, Muhammed,. Eren, Atabeker, Ozan, Aziz.

        Setler: 27-25, 25-23, 25-17.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

