Not: Yerelden verilmesi ricasıyla... Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 10. haftasında Sungurlu Belediyespor, 1954 Adanaspor'u 3-0 yendi.
Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan Çorum temsilcisi, ikinci seti ise 25-23'lük skorla tamamladı.
Çorum ekibi, üçüncü seti ise 25-17'lik sayıyla maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
1954 Adanaspor'u da yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkaran Sungurlu Belediyespor, lig sıralamasında Fenerbahçe Medicana'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
Hakemler: Gürhan Gül, Mustafa Demir
Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksii Karpenko, Eren, Mahmood Rasoou,.Emircan, Erenhan, Burak, Berke Eray, ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb Einnisamareni, Mehmet Can, Salih
1954 Adanaspor: Ramazan, İshak, Can Kurtuluş, Yusuf Atacan, Celalettin, Melih, Hasan, Recep, Muhammed Esat, Muhammed,. Eren, Atabeker, Ozan, Aziz.
Setler: 27-25, 25-23, 25-17.
