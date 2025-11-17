Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Uluslararası İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Konferansı başladı

        Hitit Üniversitesi ve İslamabad Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Konferansı" Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Uluslararası İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Konferansı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hitit Üniversitesi ve İslamabad Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Konferansı" Çorum'da başladı.

        Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye ile Pakistan'ın ilişkilerinin tarih boyunca ortak değerler, güven ve dayanışma üzerine inşa edildiğini belirtti.

        Bilimsel işbirliklerinin, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığı yeni bir boyut kazandıracağını vurgulayan Çalgan, "Bu programın yeni akademik çalışmaların başlamasına, ortak projelerin gelişmesine ve uluslararası görünürlüğün artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

        Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise Türkiye ve Pakistan'ın yüzyıllara dayanan güçlü bir bağa sahip olduğuna vurgu yaptı.

        Sanayi devrimi, iklim değişikliği, yapay zeka ve küresel güç dengelerinde dönüşümler yaşandığına dikkati çeken Cüneyd, "Böyle bir dünyada ülkeler arası iş birliği artık bir seçenek değil zorunluluktur. Üniversiteler arasındaki iş birlikleri ise toplumlarımızın dayanıklı, rekabetçi ve insancıl kalmasının en etkili yollarından biridir." diye konuştu.

        Büyükelçi Cüneyd, şöyle devam etti:

        "Pakistan ve Türkiye birbirlerinden öğrenecek çok fazla bilgi birikimine sahiptir. Türkiye’nin sanayi gelişimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve yükseköğretim reformlarındaki başarıları bizlere değerli dersler sunmaktadır. Buna karşılık, Pakistan’ın büyüyen teknoloji ekosistemi, girişimci gençliği ve artan araştırma kapasitesi Türkiye için yenilikçi bir işbirliği alanı oluşturmaktadır."

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da iki ülke arasındaki akademik ve kültürel işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, köklü kardeşliğinin bilimsel alanda somut projelere dönüşmesinin önemli olduğunu, işbirliklerinin ortak projeleri, yayınları, öğrenci ve akademisyen hareketliliklerini, kültürel etkileşimleri ve karşılıklı dostluğu daha da pekiştireceğine inandığını anlattı.

        - 9 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konferansın yalnızca akademik misyonu yansıtmakla kalmadığını, Türkiye ve Pakistan arasında işbirliği temelinde daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığını temsil ettiğine işaret etti.

        Konferansa Bulgaristan, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden yaklaşık 200 araştırmacı, akademisyen ve öğrencinin katıldığını belirten Öztürk, üç gün boyunca, işletme, ekonomi, mühendislik, yapay zeka, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve kültürel çalışmalar alanlarında 84 bilimsel bildiri sunulacağını kaydetti.

        Öztürk, konferansın yeni bilimsel iş birliklerine, ortak yayınlara, öğrenci ve akademisyen değişim programlarına ve uzun vadeli akademik ağlara kapı aralamasını temenni etti.

        İslamabad Vakıf Üniversitesi Rektörü Muhammad Kaleem Asif HI ise "Pakistan ve Türkiye'nin sadece şanlı bir geçmişi değil, aynı zamanda umut verici bir geleceğe de sahiptir. Burada yapılan tartışmaların ve bağlantıların, küresel ilerlemeye katkıda bulunan yeni fikirlere, anlamlı işbirliklerine ve uzun vadeli akademik ortaklıklara ilham vereceğini umuyorum. " dedi.

        Konferansın 3 gün boyunca çeşitli oturum ve sunumlarla devem edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Denemek için ekti, 250 metrekarelik tarlasında dünyanın en pahalı baharatın...
        Denemek için ekti, 250 metrekarelik tarlasında dünyanın en pahalı baharatın...
        Not: Yerelden verilmesi ricasıyla... Voleybol: Arabica Coffee House Erkekle...
        Not: Yerelden verilmesi ricasıyla... Voleybol: Arabica Coffee House Erkekle...
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Hitit Üniversitesinden akademisyenlerce geliştirilen "aşınma test cihazı" t...
        Hitit Üniversitesinden akademisyenlerce geliştirilen "aşınma test cihazı" t...
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı