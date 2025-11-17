Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı yakalandı.

        17.11.2025 - 16:12
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 10-17 Kasım'da çalışma yapıldı.

        Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

        Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 9 kişiden 8'i bulunarak ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

