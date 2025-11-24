Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı

Eroğlu için, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla yarın saat 14.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

