        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:15
        Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

        Eroğlu için, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla yarın saat 14.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

        Eroğlu, en son Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

        Arca Çorum FK'de Bandırmaspor yenilgisinin ardından bugün teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

