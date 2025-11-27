Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 12. haftasında Onikişubat Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 08:45 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:45
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 12. haftasında Onikişubat Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.

        Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti, 25-23'lük skorla, ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

        Ardından 23-25, 20-25 ve 11-25'lik skorlarla üst üste 3 set kazanan konuk ekip, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

        Bu skorla Sungurlu Belediyespor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Hakemler: Sezay Şahin, Ramazan Mert

        Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, Karpenko Alexis, Eren Kanlı, Mahmood Rasooli, Emircan Başarır, Erenhan Can, Burak Sağlam, Eray Yekin, Kaan Karaçil, Eneshan Can, Tayeb Einnisamareni​​​​​​​

        Onikişubat Belediyespor: Berke Can Bıldırcın, İzzet Alp AKkuş, Wagner Pereira da Silva, Yusuf Erdem, Ahmet Umur Şahin, Ali Deniz Yılmaz, Necmi Tokatlıoğlu, Renan Purificaçao, Murat Al, Onur İrteni, Tuğberk Sungur, Ali ihsan Heper

        Setler: 25-23, 23-25, 20-25, 11-25

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

