Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 12. haftasında Onikişubat Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti, 25-23'lük skorla, ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Ardından 23-25, 20-25 ve 11-25'lik skorlarla üst üste 3 set kazanan konuk ekip, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Bu skorla Sungurlu Belediyespor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Hakemler: Sezay Şahin, Ramazan Mert
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, Karpenko Alexis, Eren Kanlı, Mahmood Rasooli, Emircan Başarır, Erenhan Can, Burak Sağlam, Eray Yekin, Kaan Karaçil, Eneshan Can, Tayeb Einnisamareni
Onikişubat Belediyespor: Berke Can Bıldırcın, İzzet Alp AKkuş, Wagner Pereira da Silva, Yusuf Erdem, Ahmet Umur Şahin, Ali Deniz Yılmaz, Necmi Tokatlıoğlu, Renan Purificaçao, Murat Al, Onur İrteni, Tuğberk Sungur, Ali ihsan Heper
Setler: 25-23, 23-25, 20-25, 11-25
