Yazar Alişan Kapaklıkaya Osmancık'ta seminer verdi
Çorum'un Osmancık ilçesinde eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, düzenlenen seminer programında öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, düzenlenen seminer programında öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.
Osmancık Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kapaklıkaya, üç oturumdan oluşan seminerde katılımcılara eğitim ve kişisel gelişim alanındaki deneyimlerini aktardı.
Seminere Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programın ardından Kapaklıkaya, katılımcılara kitaplarını imzaladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.