Yazar Alişan Kapaklıkaya Osmancık'ta seminer verdi

Osmancık Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kapaklıkaya, üç oturumdan oluşan seminerde katılımcılara eğitim ve kişisel gelişim alanındaki deneyimlerini aktardı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, düzenlenen seminer programında öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

