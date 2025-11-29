Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da BİLSEM öğrencilerinin "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi" 20 okulda uygulandı

        Çorum'da, "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"nin 20 okulda uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:22
        Çorum'da BİLSEM öğrencilerinin "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi" 20 okulda uygulandı
        Çorum'da, "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"nin 20 okulda uygulandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında çevre bilinci ve temizlik kültürü eğitimi alan 45 BİLSEM öğrencisi, eğitimlerde edindikleri bilgileri kendi okullarındaki akranlarına ve öğretmenlerine sunum ve atölye çalışmalarıyla aktardı.

        20 okulda yapılan sunum ve atölye çalışmalarında 1128 öğrenciye eğitim verildi.

        Proje kapsamında ayrıca, danışman öğretmen Gülser Kırış tarafından "Temiz Yaşam Liderleri Okulu" adlı özel hikaye kitapları da öğrencilere dağıtıldı.

        Liderlik görevlerini başarıyla tamamlayan ve "Temiz Yaşam Liderleri" unvanı kazanan BİLSEM öğrencilerinin eğitim süresince hazırladığı oyun, kodlama, robotik çalışmalar, hikaye kitapları, modeller, maketler ve atölye ürünleri, 3 Aralık'ta BİLSEM'de düzenlenecek final sergisinde sergilenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

