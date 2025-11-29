Çorum'da BİLSEM öğrencilerinin "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi" 20 okulda uygulandı

Çorum'da, "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"nin 20 okulda uygulandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında çevre bilinci ve temizlik kültürü eğitimi alan 45 BİLSEM öğrencisi, eğitimlerde edindikleri bilgileri kendi okullarındaki akranlarına ve öğretmenlerine sunum ve atölye çalışmalarıyla aktardı.

20 okulda yapılan sunum ve atölye çalışmalarında 1128 öğrenciye eğitim verildi.

Proje kapsamında ayrıca, danışman öğretmen Gülser Kırış tarafından "Temiz Yaşam Liderleri Okulu" adlı özel hikaye kitapları da öğrencilere dağıtıldı.

Liderlik görevlerini başarıyla tamamlayan ve "Temiz Yaşam Liderleri" unvanı kazanan BİLSEM öğrencilerinin eğitim süresince hazırladığı oyun, kodlama, robotik çalışmalar, hikaye kitapları, modeller, maketler ve atölye ürünleri, 3 Aralık'ta BİLSEM'de düzenlenecek final sergisinde sergilenecek.