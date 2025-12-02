Çorum'da yangın çıkan evin üst katı kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
Çampınar köyünde Cihan Ö'ye ait iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
