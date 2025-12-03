Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan 4 keçiyi itfaiye kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kula köyünde hayvancılık yapan Çakır Altuntaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 4 keçisinin otlatmak için götürdüğü bölgede kayalıklarda mahsur kaldığını bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekipler, yangın merdiveniyle çıktıkları kayalıklardaki 4 keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.
