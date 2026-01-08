Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "soruşturma" açıklaması

        Çorum'da bir kişi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:08
        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "soruşturma" açıklaması
        Çorum'da bir kişi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "sosyal medya platformlarında hükümeti eleştirdiği için M.K. hakkında soruşturma açıldı" şeklinde eksik ve maksadını aşan haberler yapıldığı belirtildi.

        Şüpheli M.K'nin 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından video yayınladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüpheli M.K'nin Çorum şehir merkezinde çekmiş olduğu videoda Maliye Bakanlığının sabah saatlerinde esnafa vergi denetimi için personel görevlendirdiği, kendisini ve diğer esnafın herhangi bir satış yapamadığı, çarşının bomboş olduğu, bu yapılanın esnafa zulüm olduğu minvalinde sözler dile getirerek sosyal medya platformunda paylaşımda bulunduğu, paylaşımın kamuoyunda infial yaratması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bahse konu yerde esnafa yönelik herhangi bir mali denetimin yapılmadığı gibi mali yaptırıma da tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığı tespit edilmiş olup, şüpheli M.K. hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

