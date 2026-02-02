Habertürk
        Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı

        Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı

        Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:02 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:02
        Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı
        Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu.

        Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

        Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

        Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı.

        Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

