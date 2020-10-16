Sungurlu'da yavru köpekler bakıma alındı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Sungurlu Belediye Başkanlığı, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kent Parkta bulunan 10 yavru ve mahalle arasında bulunan 11 yavru anneleriyle birlikte bakım altına alındı. Yavrularla yakından ilgilenen Veteriner Hekim Aydın Bahtiyar, yavru köpeklerin sağlıklarının yerinde olduğunu, daha güvenli bir ortamda bakımlarının yapılacağını söyledi.

Fatih Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatısına çıkan köpekte ekipler tarafından kurtarılarak bakım altına alındı.

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