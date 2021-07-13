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AK Parti Milletvekili Kavuncu: "Hangi hayırlı işe başlasak 'istemiyoruz' diyorlar" AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "Dünya'da 200'e yakın bağımsız devlet var. 18 yaş grubuna kadar aşı yapan 10 ülkeden biriyiz"

İHA

AK Parti Milletvekili Kavuncu: "Hangi hayırlı işe başlasak 'istemiyoruz' diyorlar" AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "Dünya'da 200'e yakın bağımsız devlet var. 18 yaş grubuna kadar aşı yapan 10 ülkeden biriyiz"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Türkiye'de çakılı çivisi olmayanlar 'İHA'mızı, SİHA’mızı yapacağız, otoyol, baraj, köprü yapacağız' dedikçe karşı çıkıyorlar. İstemüzükçüler, bugün de hangi adımı atsak hangi hayırlı işe başlasak 'istemiyoruz' diyorlar" dedi.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov ile İskilipÇorum, İskilipBayat ÇorumÇankırı karayolu ile İskilip ilçe girişinde sık sık kazaların yaşandığı virajda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kavuncu, incelemelerin ardından çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.
Milletvekili Kavuncu, 2018 yılında baş gösteren ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan korona virüs salgınına rağmen Türkiye'nin hem kendi yaralarını sarıp tedavi ettiğini hem de yatırımlara son sürat devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin her köşesinin adeta şantiye gibi olduğunu dile getiren Kavuncu, yaşanan sıkıntılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’de yatırımların sekteye uğramadan devam ettiğine dikkat çekti.

"Kurban Bayramı sonunda çalışmalara hız verilecek"
Karayollarında devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Kavuncu, “Çorumİskilip karayolunda çalışmalar hızla devam ediyor. İskilip ilçe girişimizdeki virajda Karayolları Bölge Müdürümüzle incelemelerde bulunduk. Teknik bir ekip gelerek bölgede inceleme yapacak. İskilipBayat yolunda kaplama çalışmaları sürüyor. En kısa sürede tamamlanacak. İskilipBayat karayolu üzerindeki göçük meydana gelen bölgede çalışmalar tamamlandı. Göçük meydana gelen bölgenin devamındaki yol da yapım çalışmaları devam ediyor. ÇankırıÇorum il sınırları arasında kalan 5 kilometrelik hilkat garibesi olan yol Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihale edildi. Yol yapım çalışmaları başladı. Kurban Bayramı sonunda çalışmalara hız verilecek. Ulaşım ve alt yapıdaki çalışmalarımız sadece bunlarla sınırlı değil. İl genelinde farklı noktalarda yol yapım çalışmaları devam ediyor” dedi.

"Hangi hayırlı işe başlasak 'istemiyoruz' diyorlar"
Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını dile getiren Kavuncu, “Eski Türkiye’nin halini de biliyoruz. Türkiye’de çakılı çivisi olmayanlar biz yerli ve milli sanayi kuruyoruz, İHA’mızı, yapacağız, SİHA’mızı yapacağız, otoyol yapacağız, baraj yapacağız, köprü yapacağız dedikçe karşı çıkıyorlar. İstemüzükçüler bugün de hangi adımı atsak, hangi hayırlı işe başlasak 'istemiyoruz' diyorlar. Allah'ın izniyle bu kervan yürüyecek. Dünya'da 200'ye yakın bağımsız devlet var. 18 yaş grubuna kadar aşı yapan 10 ülkeden biriyiz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşımızı biz dünyaya ücretsiz vereceğiz. Bugün 30 ile 40 ülkede 1 doz aşı dahi yapılmadı. Türkiye bu mazlum ülkelere de elini uzatacak” şeklinde konuştu.
İncelemeler sırasında Milletvekili Kavuncu'ya Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, il genel meclis üyeleri de eşlik etti.

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