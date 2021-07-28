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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Ceylan: ’Kargı doğalgaza kavuşacak’

İHA

Milletvekili Ceylan: ’Kargı doğalgaza kavuşacak’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Tüm ilçelerimizin tamamını doğalgazla buluşturmak hedefimiz. İnşallah kısa sürede Kargı’yı da doğalgaza kavuşturacağız" dedi.
AK Parti MKYK üyesi, Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve parti yönetimiyle birlikte Kargı’yı ziyaret etti.
AK Parti heyeti, ilçe belediyesi önünde Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve parti yönetimi tarafından karşılandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, burada yaptığı açıklamada, "Kargı’da vatandaşın isteyip de, şu da olsun deyip de olmadığı bir şey kalmadı. Mutlaka bazı unuttuğumuz veya eksiklerimiz vardır ancak bunları da tamamlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu ekip sağlam bir ekip, güçlü bir ekip, işini bilen bir ekip. 500 kw’lık güneş enerjisi projesini birlikte takip ettik. Bu bizim ölçeğimizdeki belediyeler için büyük bir kazanç. Aylık 80 bin getiri getirmesi belediye içinde daha iyi hizmet vermesi açısından önemli bir gelişme. Türkiye’de sayılı ürünlerden olan Kargı Tulum Peyniri için tesis kuruldu. Epey rağbet görüyor, farklı bir lezzeti ve aroması var. Onun için bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bu projeyi istihdam açısından da önemsiyoruz. Türkiye Arıcılar Birliğine Kargı’dan kovan üretip göndereceğiz. Başladık bu sene inşallah. Seneye Türkiye’nin her yerine standart olarak Türkiye’nin kovan ihtiyacını karşılamada katkıda bulunacağız. Abdullah Yaylası, Kargımız için bir değer. Eksiklerimizi biran önce tamamlayıp, faaliyete geçireceğiz. Bu tesis sadece Kargı için değil bölge için de önemli. Bu tesisle Kargı bir tatil yöresi olacaktır" şeklinde konuştu.

'Kargı doğalgaza kavuşacak'
Kargı’nın beklenti ve ihtiyaçlarını iyi bildiklerini belirten Milletvekili Ceylan, "İyi bir belediye başkanımız ve emek veren bir ekibi var. Kargı’ya neler yapabilirizin derdindeyiz. Kargı’nın beklentilerini ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Tüm ilçelerimizin tamamını doğalgazla buluşturmak hedefimiz. Şu ana kadar, Sungurlu, Alaca, Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar, İskilip, Osmancık’a doğalgaz verildi. 2022'de de belli ilçelerimizi doğalgazı kavuşturacağız. Doğalgaz için ben yüzyılın yatırımı diyorum. Özellikle hanım kardeşlerimiz için büyük kolaylık. Kargı da bu yatırımı hak ediyor. Kargı’da planlamamamızın içerisinde, inşallah kısa sürede Kargı’yı da doğalgaza kavuşturacağız. Aynı şekilde nasıl yüksek okulu söz verip sonuçlandırmışsak, Kargı’yı doğalgaza da kavuşturacağız’’ ifadelerini kullandı.

'İstihdama yönelik yatırımlar yapıyoruz'
Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, heyete yapılan çalışmalar hakkında brifing verdi. 500 kw’lık güneş enerjisi sistemi kurulduğunu belirten Başkan Şen, "Bu yatırım ilçemize aylık 80 bin lira gelir sağlayacak. Tarihi su değirmenini yapıyoruz. Büyük bir üretim yapmayacak ama halkın ihtiyacını karşılayacak. Tulum peyniri atölyesi yaptık. Bir hafta içerisinde deneme üretimine geçiyoruz. Yakında seri üretime geçeceğiz. Bununla ilgili coğrafi işaretlemeye de başvurduk. Kargı’da daha çok istihdama yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Marangoz atölyesi kurduk. Arıcılar birliğine kovan ve çıta ile birlikte bank ve kamelya üreteceğiz. Turizme yönelik ise Abdullah Yaylasına yaptığımız tesis de çalışmalarımız devam ediyor. 2022 yazında inşallah bu tesisi hizmete açacağız’’ dedi.
Ardından Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar’ı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, ilçeye yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından çarşıda esnaf ziyaretinde bulunan heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.

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