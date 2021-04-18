"PANDEMİ OLDUĞU İÇİN BU İŞE GİRDİK"

Kovid-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığı için çiftlik kurduğunu söyleyen şarkıcı, "Pandemi olduğu için bu işe girdik. Müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" dedi.

Eskişehir'deki çiftliğini denetlemeye gittiğini söyleyen Sabah, "10-15 günde bir Eskişehir'e denetlemeye, hesap kitap yapmaya gidiyorum" şeklinde konuştu. Coşkun Sabah, ticaretten kazandığı parayı müzik ve tarıma yatıracağını da sözlerine ekledi.