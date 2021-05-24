Reuters

Dünyanın en yüksek dağındaki tırmanış sezonu salgın nedeniyle geçen yıl askıya alınmıştı. Bu sene ana kampta çok sayıda dağcının koronavirüs olması da tırmanışı durdurmadı.

Zirveye tırmanış sezonunda turizm gelirleri en yüksek seviyeye ulaşan Nepal, Covid-19’un gölgesinde turizm gelirlerini arttırmaya çalışıyor. Bu yıl Nepal, Everest Dağı’na sadece 408 kişinin tırmanmasına izin vermişti.

Çin-Nepal sınırı üzerindeki Everest Dağı'nda, Nepal hükûmetinden bir yetkili, birçok yabancı dağcının testinin pozitif çıktığını söyledi. Dağın zirvesinde çok sayıda Covid-19 vakası görülmesine rağmen, Nepal hükûmeti tırmanış sezonunu sürdüreceğini aktardı.

Nisan ayında Norveçli dağcının testi pozitif çıkmış dağcı eve gönderilmişti. Avustralyalı şirket Furtenbach Adventures, zirveden dağcılarını çektiğini açıkladı. Bu ayın başında Everest Dağı'na tırmanan iki yabancının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Nepal hükûmetince bildirilen verilere göre, ülkede toplam 513,241 koronavirüs vakası bulunuyor.