Covid tedavi rehberi güncellendi 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacını tedavi rehberinden çıkardı. Belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan ve piyasada Plaquenil adıyla satılan hidroksiklorokin kullanımı tartışma konusu olmuştu.

Türk Tabipler Birliği, ağır yan etkileri olduğu ve koronavirüse karşı etkili olmadığını gerekçe göstererek tedavi rehberinden çıkarılmasını talep etmişti. Sağlık Bakanlığı, talep ve itirazları değerlendirerek Covid-19 tedavi rehberini güncelledi ve listeden hidroksiklorokin ilacının çıkarılmasına karar verdi.

İlaç koronavirüs hastalarına evde veya hastanede verilmeyecek.