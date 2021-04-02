Covid: Times gazetesi, İngiltere hükümetinin uluslararası seyahat için ülkeleri üç gruba ayıracağını yazdı

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, hükümetin uluslararası seyahatte ülkeleri kırmızı, sarı ve yeşil gruplara ayıracağını yazdı. Times'ın haberine göre kırmızı ülkelere seyahat yasaklanacak, sarı ülkelerden gelenler karantinaya girecek, yeşil ülkelerden dönenlere ise karantina zorunluluğu olmayacak.

Times; ülkelere yüksek aşılama oranlarına göre öncelik veren sisteme göre ABD, Maldivler, İsrail ve Malta'nın bu yaz İngiliz turistlerin gidebileceği ilk ülkeler olduklarını bildirdi.

Gazetenin özel haberinde, İngiliz bakanların plana karşın, uluslararası seyahatin en az bir yıl daha kısıtlanacağını söylediği ve yolcu sayısının yılın geri kalanında 2019'un yaklaşık yüzde beşi olacağı uyarısında bulunduğu kaydediliyor.

Times, uluslararası seyahatin nasıl düzenleneceği konusunda henüz bir karar verilmediğini ancak bakanların ülke dışına seyahate yönelik yasağın, büyük ihtimalle Temmuz'da da kaldırılmayacağını söylediğini yazdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Pazartesi günü hangi ülkelerin hangi kategoriye gireceğini belirleyecek kriterleri açıklayacağı belirtilirken, gazetenin kaynakları aşılama oranı ve kaygı yaratan varyantların "önemli bir rol oynayacağını" söylediği kaydediliyor.

Johnson'ın Pazartesi günkü açıklamasında herhangi bir ülke adı vermeyeceği ancak yüksek aşılama oranlarını yakalayan ve kaygı yaratan varyant bildirmeyen ülkelerin gidilebilecek ilk ülkeler olacağı kaydediliyor.

Maldivler, Malta, ABD, İsrail

İngiltere hükümetine yakın kaynakların, tatil güzergahı ülkelerden Maldivler ve Malta'nın, ABD'yle birlikte ilk açılan yerler olacağını söylediği belirtiliyor. Gelecek ayın ortası itibarıyla nüfusunun yarısından çoğuna ikinci doz aşıyı vermiş olacak İsrail'in de çok büyük ihtimalle yeşil ülkeler arasında olacağı kaydediliyor.

Yeşil ülkelerden dönenlerin yolculuktan 72 saat önce koronavirüs testi yaptırmaları ve dönüşlerinde de iki test daha yaptırmalarının şart koşulacağı vurgulanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'de Mart ortasında aşılama programının hızlı ve etkili sürdüğünü, İngiliz turistlerden 15 Nisan'dan sonra PCR testi istenmeyebileceğini söylemişti.

Türkiye'deki ise koronavirüs vaka sayıları artışa geçti ve günlük vaka sayısı 40 bini aştı.