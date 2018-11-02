Cracovia Krakow - Miedz Legnica maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Cracovia Krakow, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Miedz Legnica takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Cracovia Krakow 13 puanla 12. sırada, Miedz Legnica 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Cracovia Krakow, son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Miedz Legnica, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 299 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cracovia Krakow kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Miedz Legnica sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cracovia Krakow son hafta oynanan Arka Gdynia maçında 1-1 berabere kaldı.

Miedz Legnica, Kolejarz Stroze karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Cracovia Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cracovia Krakow, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Miedz Legnica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Miedz Legnica, 8 gol atarken 13 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ