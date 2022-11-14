"WAYNE ROONEY BENİ NEDEN ELEŞTİRİYOR BİLMİYORUM"

"Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum"