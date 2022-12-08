Portekiz basınında, hakkında teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiği yönünde haberler çıkan Cristiano Ronaldo: "Dış güçler tarafından parçalanamayacak kadar birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup. Herhangi bir düşmanın kendisini korkutmasına izin vermeyecek kadar cesur bir ulus. Hayali için sonuna kadar savaşacak, kelimenin tam anlamıyla bir ekip. Bize inanın." ifadesini kullandı.