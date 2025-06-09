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        Cristiano Ronaldo'dan hem kupa hem aşk pozu

        Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı penaltılarla 5-3 yenerek şampiyon oldu. Efsane isim Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 34'üncü kupasını kazanmanın sevincini, sevgilisi Georgina Rodriguez ile verdiği romantik kupalı pozlarla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 21:46 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:46
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        UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. 2 - 2 sona eren mücadelede kazanan, penaltı atışlarıyla belirlendi. Rakibini penaltılarda 5 - 3 mağlup eden Portekiz, şampiyonluğa ulaştı.

        Portekiz Milli Takımı'nın efsane ismi Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 34'üncü kupasını kazanarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk sevincini sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

        40 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan 31 yaşındaki İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile verdiği kupalı pozları, kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

        Öte yandan geleceği merak edilen Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan transfer söylentilerine de açıklık getirdi. Yıldız futbolcu, Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurarak kariyerine Suudi Arabistan’da devam edeceğini açıkladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Georgina Rodriguez
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