Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi tepkisi

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 yenen Portekiz'de iki gol atan Cristiano Ronaldo, mücadelenin ardından konuştu.

MESSİ KONUSUNA GİRMEK İSTEMEDİ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ronaldo'ya, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını ele geçiren Lionel Messi hatırlatıldı. Ancak Portekizli yıldız, bu konuya girmek istemedi.

Ronaldo, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki rekoru hakkında gelen soruya, "Messi'nin golleri umurumda değil. Diğer soruya geçelim." ifadeleriyle yanıt verdi.

"EMEKLİ OLMAMI SÖYLEDİLER, BURADAYIM"

Son günlerde kariyeriyle ilgili yapılan yorumlara da değinen 41 yaşındaki futbolcu, kendisine yönelik emeklilik çağrılarına tepki gösterdi.

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"Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız." diyen Ronaldo, eleştirilere rağmen yoluna devam ettiğini vurguladı.

"HER ZAMANKİ GİBİ DİMDİK AYAKTA KALDIM"

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum."

"GERİ DÖNDÜM" MESAJINI VERDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha kenarındaki kameralara dönerek "I'm back! I'm back!" (Geri döndüm! Geri döndüm!)" diye bağıran Ronaldo, hem performansı hem de açıklamalarıyla Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MESSI DE YENİ BİR REKORA İMZA ATMIŞTI

Öte yandan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 18'e yükseltmiş ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Ronaldo ise Özbekistan maçında kırdığı rekorlarla adından söz ettirse de, Messi'nin ulaştığı istatistiklerle ilgilenmediğini açıkça ortaya koydu.