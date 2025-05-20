Cristiano Ronaldo için Brezilya iddiası!

Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu haline geldi.

Al-Nassr'da kariyerine devam eden yıldız isim, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı.

Bu nedenle birçok kulübün radarına giren 40 yaşındaki efsane için İspanyol basınından MARCA, önemli bir iddia ortaya attı.