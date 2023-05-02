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Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Portekizli yıldızın Real Madrid'e geri döneceği belirtildi.

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  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni takımda kazandığı yıllık 200 milyon euro ile gündem olmuştu.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Ancak Portekizli yıldız Al Nassr kariyerine kötü bir başlangıç yaptı. Ronaldo'nun takımı yerel kupalardan elenirken, ligde de liderlği Al Ittihad'a kaptırdı. 
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Arap basınında eleştirilerin hedefi haline gelen 38 yaşındaki golcünün Al Nassr macerasının uzun sürmeyeceği öne sürüldü.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesi sona erdikten sonra futbolculuk kariyerini noktalayacak.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Portekizli yıldızın futbolculuk sonrası kariyer planı da hazır... Ronaldo'nun, efsaneleştiği Real Madrid'e yönetici olarak geri döneceği iddia edildi. 
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in, Cristiano Ronaldo'ya kulüpte yönetici olarak görev alması için yeşil ışık yaktığı belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol atıp, 2 de asist kaydetti.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. 
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Öte yandan Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in anlaşmazlık yaşadığı ve 8 yıllık ilişkilerinin bitmek üzere olduğu iddia edildi. 
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Georgina Rodriguez, bu söylentilere Instagram'da paylaştığı bir şarkıyla karşılık verirken iddiaları yalanladı. 
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Rodriguez, medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu ve bir Instagram gönderisinde şunları söyledi: "Söylentiyi kıskananlar uydurur, dedikodu yayarlar ve aptallar da buna inanır."
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Bir başka yalanlama da Cristiano Ronaldo'dan geldi.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili Instagram hesabında Georgina Rodriguez ile dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Böylece Portekizli yıldız, ayrılık iddialarına da nokta koymuş oldu.
  • Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Real Madrid'e dönüyor!

    Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in çok alışveriş yapmasından rahatsız olduğu öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar söylentilerde kaldı.

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