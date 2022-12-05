Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

Ve Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a transfer oldu! Manchester United ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı Suudi Arabistan oluyor!

ABONE OL
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Manchester United'la olaylı bir sürecin ardından yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı Suudi Arabistan oluyor.
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    İspanya'da yayın yapan Marca'nın haberine göre Portekizli futbolcu, 1 Ocak 2023'ten itibaren Al-Nassr'ın futbolcusu olacak.
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Marca'nın aktardığına göre bu anlaşmayla Portekizli futbolcu, dünyanın en yüksek yıllık ücret kazanan sporcusu olacak. 
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a maliyetinin yıllık 200 milyon Euro'ya yakın bir meblağ olacağı belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon Euro'nun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü.

     
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Fransız teknik direktör Rudi Garcia'nın teknik direktörü olduğu El Nassr'ın Suudi Arabistan ligindeki en büyük rakibinin son şampiyon El Hilal olduğu belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini Manchester United'dan göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.
  • Cristiano Ronaldo imzayı attı! Al-Nassr'a transfer oluyor

    Manchester United'dan yapılan ayrılık açıklamasında, Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edilmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.