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Cristiano Ronaldo, Juventus'u seçme nedenini anlattı!

Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına çıktıktan sonra ilk röportajını da verdi. Juventus'u seçmesindeki nedeni açıklayan Portekizli yıldız, samimi itiraflarda da bulundu

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:53:00 | Güncelleme:

Torino'daki hayatından memnun olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Harika bir takıma sahibiz. Herkes, her zaman çok sıkı çalışıyor. Hiçbir günümüz kolay geçmiyor" ifadelerini kullandı. İtalya'daki antrenman metodlarının zorlu olduğunu doğrulayan Ronaldo, "Ama ben onların antrenman metodlarını beğeniyorum. Çok ama çok profesyoneller ve bundan keyif alıyorum" dedi.

Real Madrid'den sonra neden Juventus'u seçtiğiyle ilgili konuşan Portekizli yıldız, "Bazı kararlar için tek bir neden yeterli olur, aynı bunda olduğu gibi. Herkesin bildiği gibi Juventus, dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve kararı almak benim için kolay oldu"

"Real Madrid'de yaptıklarım, yaşadıklarım inanılmazdı. Kulüp için her şeyi kazandım, birçok arkadaş hatta aile edindim ancak ayrılık kararı kolay oldu. Juventus, benim için her şeyi yapmayı göze aldı ve bana bir fırsat verdi. Ben de bu kulüple tarih yazmak istedim" yorumunda bulundu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı röveşata golüyle ilgili de konuşan Ronaldo, "Dürüst olmam gerekirse o gün statta beni alkışlamaları, kararı vermemi daha da kolaylaştırdı. Birçok kulübe gol attım ancak açıkçası attığım o gol kariyerimin en güzel golü. Stadyumdakilerin şaşırması ve sonrasında yaşananlar, hayatımda ilk defa gördüğüm bir şeydi. İnanılmaz bir andı" ifadelerini kullandı.

GÖZÜNE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KESTİRDİ!

2014'ten bu yana Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez kaybeden Juventus'un bu kez Devler Ligi'ni kazanıp kazanamayacağıyla ilgili konuşan Portekizli, "Doğrusunu söylemek gerekirse Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya odaklandık ancak bir takıntımız yok. Bu sezon adım adım gitmek istiyoruz, bu sezon olmazsa gelecek yıllara bakarız. Üç yıl daha buradayım. Serie A, İtalya Kupası ve elbette ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" dedi.

Juventus'ta Juan Cuadrado'dan 7 numarayı alması üzerine de açıklamalar yapan Ronaldo, "7 numara favorim ancak kulüp ve Cuadrado'yla konuştuğumda bana kendisi almamı söyledi. Her şey güzel gidiyor ve hem kulübe hem de Cuadrado'ya bana nazik davrandıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ALEX FERGUSON BABAM GİBİ"

Manchester United'dan eski çalıştırıcısı Alex Ferguson'la ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Sporting Lizbon'a gittiğimde Portekizli gibi oynuyordum. Topu ayağımda çok fazla tutuyordum ve bu bazen doğru kararlar vermeme engel oluyordu. Premier Lig'deki savunmacılar beni hemen hemen her konuda zorladı. Manchester United bu amçıdan kariyerimin en önemli noktasıdır ve Sir Alex Ferguson her zaman futboldaki babam olarak kalacak" dedi.

 

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