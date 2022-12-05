Portekiz'in dağlık bir bölgesinde dünyaya gelen ve ailesinin dördüncü çocuğu olan Ronaldo'nun erken yaşları epey zorlu geçti. Ronaldo'nun babası 2005 yılında hayatını kaybedince hayatları daha da zorlu bir yola girdi. Annesi tarafından Cristiano, bir Ronald Reagan (Eski aktör ve ABD Başkanı) hayranı olan babasından da Ronaldo adını alan bu genç çocuk ilerleyen yıllarda futbol sahalarının aranılan ismi olacaktı. — Habertürk Spor (@HTSpor) December 5, 2022 NAMINI ÖNCE SOKAKLARDA SALDI Babası tarafından henüz 7 yaşındayken amatör bir takım olan Andorinha'ya götürülen Ronaldo, burada kuzeni Nuno ile birlikte futbol hayatındaki ilk adımlarını atacak, ve bir daha asla arkasına bakmayacaktı. Ronaldo, Andorinha'da kısa süre içerisinde ismini duyuracaktı. Portekizli yıldızın o dönemden takım arkadaşı olan ve halen kulüpte çalışan Ricardo, onun rekabetçi duygularını anlatırken pek de zorlanmıyor: "Sokakta her zaman ön planda o olurdu. Genç yaşında bile bunu görebilirdiniz. İstediği topları alamazsa çok üzülürdü. Hatta kaybettiğimiz zaman ağladığı bile oluyordu"

PORTEKİZ'İN EN İYİ ALTYAPISINA GEÇTİ Ronaldo'nun performansı kısa süre içeresinde dikkatleri çekti ve adanın en büyük takımı, Nacional onu takip etmeye başladı. 12 yaşında bu takımın altyapısına transfer olan bu çelimsiz yetenek için Madeira'nın önde gelen hakimlerinden Joao Marques de Freitas, Sporting gözlemcilerinden olan Aurelio Pereira ile temasa geçerek bu genç yeteneği denemeye almaları için ısrar etti. Sporting'in gözlemcileri, bu genç Madeiralı çocuktan çok etkilendi ve kısa sürede anlaşma da yapıldı. Bu transfer, Nacional'in Sporting Lizbon'a daha önceden bulunan 25 bin euro'luk borcunun silinmesi karşılığında gerçekleşti. Bu para, her şeye rağmen 11 yaşındaki bir çocuk için çok olduğu için, iki takım da uzun süre boyunca bu anlaşmanın detaylarını açıklamayacaktı. Portekiz'in en iyi altyapısına sahip olan Sporting'in bu futbolcu fabrikası, özellikle de Luis Figo gibi dünya çapında kanat oyuncuları çıkarmasıyla da biliniyordu. Büyük bir Figo hayranı olan ve Sporting taraftarı olan annesinden de onay çıkınca, Ronaldo henüz 12 yaşında Lizbon'a göçtü. AKSANI NEDENİYLE ALAY KONUSU OLDU Evini özleyen ve diğer çocuklar tarafından komik buldukları Madeiralı aksanı nedeniyle alay konusu olan Ronaldo ilk zamanlarında oldukça zorlandı. "İlk başlarda problemler yaşadı ama sahip olduğu özel kişiliğinin yardımıyla bunun üstesinden geldi" diyor ve o günleri şöyle anlatıyor: "O gerçek bir kazanan ve genç yaşında korkusuz bir azme sahip olan birisiydi. Savaşçıydı, sokak çocuğuydu. Birkaç yıl önce kaybettiğimiz babası oldukça mutsuz bir insandı, bu nedenle Cristiano zor bir çocukluk geçirdi. Ama her zaman sorumluluklarının farkında oldu ve geçirdiği zor zamanlar onu olgunlaştırdı. Blatter (FIFA eski başkanı Sepp Blatter) onun hakkında söylemiş olduğu sözlere Ronaldo, 'Ben cevabımı sahada veririm.' dedi ve öyle de yaptı. Aslında Blatter haklıydı. Ronaldo bir komutandır!" 2002 yılında Sporting'in A takımına yükselen Cristiano, ilk profesyonel sınavını Inter'e karşı verdi. Kariyerinin ilk golünü Moreirense ağlarına gönderen yıldız, Portekiz Süper Kupası'nı da kaldırmayı başardı. Yetenekleriyle birçok takımın ilgisini çeken Ronaldo, yaz transfer döneminde tercihini Ada'dan yana kullandı. Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'ın çok beğendiği bu yetenek ile Kırmızı Şeytanlar'ın yolu, 2003 yılında kesişti. İNGİLTERE'DE İLK YEREL KUPA Cristiano, milli takım formasıyla ilk şampiyonluk maçına 2004 yılında çıktı. Ülkesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Yunanistan'a rakip olan efsane, sahadan boynu bükük ayrıldı. Ronaldo ayrıca, 2004 yılında İngiltere'de ilk yerel kupasını kazandı. Manchester United'ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Ronaldo, 9 gol ve 9 asistlik performansıyla 2005 yılında ilk kez Ballon d'Or adaylığına adını yazdırdı. Sıralamayı 20. bitiren genç yıldız, UEFA'da yılın takımına girmeyi başardı.

2006'DA REKOR KIRDI, 2007'DE İLK ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI 2006 yazında, Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Cristiano, ülkesiyle birlikte yarı final oynama başarısı gösterdi. Ronaldo ayrıca, üst üste üç Premier Lig maçında en az iki gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldız, İngiltere'deki ilk lig şampiyonluğuna 2007 yılında ulaştı. Takvim yılı boyunca 34 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, finale kaldığı Ballon d'Or ödülünü Kaka'ya kaybetti. 2008'DE DÜNYANIN EN İYİSİ, 2009'DA DÜNYANIN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLDU 2008 yılı, Portekizli yıldız için rüya gibi geçti. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi finalini oynayan ve şampiyonluk maçında bir de gol atarak Chelsea'nin elinden kupayı alan tecrübeli futbolcu, sonrasında sıraya dizeceği Ballon d'Or ödüllerinin ilkine de kavuşmayı başardı. Ronaldo ayrıca, 31 golle Premier Lig'de, 8 golle de Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına uzandı. Yaz döneminde Manchester United'tan ayrılan Ronaldo, 94 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tuttu. Bu bedel, Portekizli yıldızı "dünyanın en pahalı futbolcusu" unvanına götürdü. 200 GOL BARAJINI 2010'DA GEÇTİ 2010 takvim yılı boyunca 48 gol atan Ronaldo, Real Madrid bünyesinde geçirdiği ilk takvim yılında kişisel kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Ronaldo ayrıca, bu yıl içerisinde kariyerinde 200 gol barajını da arkasında bırakmayı başardı. Barcelona ile çekişmeye çalışan Real Madrid, Messi'ye karşı bir gol kralı çıkarttı. Cristiano Ronaldo, La Liga'da attığı 40 golle tacı takarken, takvim yılını 60 golle noktaladı ve tamı tamına 9 kez hat-trick yaptı. Portekizli yıldız, ilk La Liga şampiyonluğuna 2012 yılında uzandı. Ronaldo ayrıca, 27 yıl 8 ay ile, Portekiz milli takım formasını 100 kez terletmiş en genç futbolcu olmayı başardı. 2013'TE İKİNCİ BALLON d'OR Cristiano Ronaldo, 2013 yılında gösterdiği performansla kariyerinde ikinci kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Ronaldo ayrıca, takvim yılı içerisinde attığı 69 golle, daha sonra da kıramadığı kariyer rekoruna ulaşmış oldu. Cristiano Ronaldo, belki de Real Madrid'e transfer ediliş amacını 2014 yılında gerçeğe dönüştürerek, takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Aynı yıl tekrar Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız, UEFA tarafından 'yılın en iyi futbolcusu' seçildi.

2015'TE 500 GOL BARAJI AŞILDI Yıldız futbolcu, Ancelotti, Benitez ve Zidane arasındaki geçiş dönemi içerisinde takımıyla birlikte Barça'nın arkasında kaldığı 2015 yılında tam 57 gol kaydetti. Bu dereceyle, kariyerinin 500 gol kilidini de arkasında bıraktı. HAYALİNİ 2016'DA GERÇEKLEŞTİRDİ Portekizli efsane, belki de kariyerinin en iyi dönemini 2016 yılında geçirdi. Tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan, bir Ballon d'Or ödülünün daha sahibi olan ve FIFA tarafından 'yılın en iyi erkek futbolcusu' seçilen Ronaldo, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Portekiz milli takımı ile Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Cristiano, 2017 yılında üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni, FIFA'nın 'yılın en iyi erkek futbolcusu' apoletini ve Ballon d'Or ödülünü kazanmayı başardı. Artık kendisi için şaşırtıcı olmayan bu başarıların yanına, futbol tarihinde 7 takvim yılı boyunca 50 golü geçen ilk futbolcu olma özelliğini de ekledi. 2018'DE İTALYA SERÜVENİ BAŞLADI 2018 yılında, üst üste üçüncü, toplamda beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan Ronaldo, yaz döneminde takımdan ayrıldı. Juventus'a 100 milyon Euro'luk transferiyle yaş grubunun en pahalı futbolcu olan Ronaldo, 2018 yılı sonunda, üst üste 4 Avrupa Şampiyonası ve 4 Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tarihteki ilk futbolcu oldu. Tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Milletler Ligi'nde, ülkesi Portekiz ile finale çıkmayı başaran Cristiano, finalde Hollanda'yı devirerek kupanın ilk şampiyonu olma başarısı gösteren kadronun liderliğini yaptı. Ronaldo ayrıca, yeni transfer olduğu Serie A'da da ilk kez mutlu sona ulaştı. Koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılı, Ronaldo'yu 'tarihe geçme' alışkanlığı karşısında durduramadı. Küresel Futbol Ödülleri'nde aday gösterilen Cristiano, "21. yüzyılın en iyi futbolcusu" olarak anılmaya layık görüldü.