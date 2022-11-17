"Sürekli kazanmak isteyen bir kulüpteyim. Tecrübelerimle bu kulübe yardım etmek istiyorum. Bunu kabul etmeyen bazı antrenörler var, bu da işin bir parçası. Genç oyuncular, tecrübelilere saygısızlık yapmıyorlar. Doğru kelime 'saygısızlık' değil ve bu farklı bir nesil. Hiç aç değiller, onlar için işler fazla kolay. Hiç acı çekmemiş gibiler. Genç oyuncuların önünde dünyanın en iyilerinden biri var ve hiç örnek almıyorlarsa bu benim için utanç verici olur. Ben 18-19 yaşımdayken Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane ve Ryan Giggs'i takip eder, örnek alırdım. Bu yüzden bu zihniyete sahibim. Bedenime, zihnime, aklıma dikkat ediyorum. Çünkü ben o adamları örnek aldım. Ben bu işi onlardan öğrendim."