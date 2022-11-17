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Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

Cristiano Ronaldo'nun daha önce kısa kesitleri yayınlanan röportajının uzun versiyonu yayınlandı. Manchester City'ye transferinin kıyısından döndüğünü belirten Portekzili yıldız zehir zemberek sözler söyledi

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  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, son günlerde gündemin tepesinde yer alıyor. Daha önce kısa halleri bile dünya gündemine düşen Portekizli yıldızın olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı. Ronaldo'nun çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Futboldaki en önemli şey taraftarlardır. Onlar her zaman benim yanımda oldular. Bunu sokakta yürürken bile hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek"

     
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu." 
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı"
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum."
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Manchester United'a geri dönmek inanılmazdı. Kulüpteki hiçbir şeyin gelişmediğini imza attığım hafta anladım. Dünya benim hakkımda konuşuyordu. 'Cristiano ait olduğu yere, evine geri döndü' diyorlardı. Old Trafford'a geri dönmek, taraftarlar için oynamak, 2 gol atmak harika şeylerdir"
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. Taraftarlar, o ilk maçta tekrar 'Viva Ronaldo' diye bağırdılar. Manchester United taraftarı benim için her şey demek. Messi de dahil olmak üzere o ilk 24 saatte en çok forması satılan oyuncu olmaktan çok mutluydum. Ben rekorları takip etmem. Rekorlar beni takip eder."
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı. Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti"
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum."
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Manchester United'da gelişim sıfır! Real Madrid ve hatta Juventus ile bile karşılaştırılamaz. Dünyanın geri kalanını, teknolojiyi, eğitim, beslenmeyi takip etmiyorlar. Eskisinden daha iyi durumda değiller. Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un çok gerisinde."
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Bu boyuta sahip bir kulübün zirvede olması gerekir ama maalesef değiller. O seviyede değiller. Umarım, önümüzdeki yıllarda Manchester United yeniden zirveye çıkar. Neler olduğunu, yaşandığını bilmiyorum ama Sir Alex'ten sonra kulüp bir adım bile ileri gidememiş"
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "ANTRENÖR BİLE DEĞİLDİ!"

    "Ole Gunnar Solskjaer'i görevden aldıysanız dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini göreve getirin. Bir sportif direktörü değil! Saçma bir karardı, değil mi? Bir antrenör bile değilsiniz ama Manchester United'ın patronu olmaya çalışıyorsunuz."

     
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Ralf Rangnick görevdeyken ona çok saygı gösterdim. Ne olursa olsun, görevde o vardı. Kariyerimdeki tüm teknik direktörlerime 'patron' dedim. Ancak, içimde onu asla patron olarak göremedim. Asla kabul edemeyeceğim bazı noktalar gördüm. Zor zamanlardı."
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Sürekli kazanmak isteyen bir kulüpteyim. Tecrübelerimle bu kulübe yardım etmek istiyorum. Bunu kabul etmeyen bazı antrenörler var, bu da işin bir parçası. Genç oyuncular, tecrübelilere saygısızlık yapmıyorlar. Doğru kelime 'saygısızlık' değil ve bu farklı bir nesil. Hiç aç değiller, onlar için işler fazla kolay. Hiç acı çekmemiş gibiler. Genç oyuncuların önünde dünyanın en iyilerinden biri var ve hiç örnek almıyorlarsa bu benim için utanç verici olur. Ben 18-19 yaşımdayken Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane ve Ryan Giggs'i takip eder, örnek alırdım. Bu yüzden bu zihniyete sahibim. Bedenime, zihnime, aklıma dikkat ediyorum. Çünkü ben o adamları örnek aldım. Ben bu işi onlardan öğrendim." 
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "ÖRNEK OLMAYI SEVEN BİRİYİM"

    "Ben gençleri bir kenara çekip öğütler veren biri değilim. Ben yaptıklarımla örnek olmaya çalışırım. Her sabah tesislerde olan ilk kişi olmaya çalışırım. Tesislere ilk gelen ve son çıkan her zaman benim. Bence bu tip şeyler kendi adına konuşur. Ben örnek olmayı seven biriyim. Bazıları beni takip ediyor ama çoğunluk etmiyor. Umursamıyorlar. Bence umursamayanların kariyerleri çok uzun sürmeyecek. Benim neslimin çoğu rahatlıkla 36-37 yaşına ulaşıyor ama bu yeni jenerasyon o yaşları göremeyecek."

     
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "BEBEĞİM SÜREKLİ YANIMDA"

    "Bebeğim sürekli benimle. Külleri benimle birlikte. Babam da öyle. Buradaki evimdeler. Hayatımın geri kalanı boyunca yanımda olacaklar. Onları denize atmayacağım. Yanımda kalacaklar. Evimde küçük bir şapel var. Babamı ve kaybettiğim oğlumu orada tutuyorum. Onlarla her gün konuşuyorum. Onlar benim yanımdalar. Daha iyi bir insan olmama yardım ediyorlar. İngiliz halkına, oğlumu kaybettiğimde bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular. Kraliçe Elizabeth, bana mektup yazdı. Beni çok şaşırttı. İngilizler'i seviyorum ve saygı duyuyorum, bana hep sahip çıktılar. Hayatımın o en zor anında"
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

    "Erik ten Hag'ı Manchester United'a gelmeden önce çok az tanıyordum, Ajax'ta yaptığı işlerden. Biraz... Cristiano Ronaldo'yu eleştirmek, diğerlerini eleştirmekten daha kolaydır. Dipteyken ve zirvedeyken, daha önceden göremediğiniz şeylerin farkına varırsınız. Kötü anlarıma da minnettarım. Kimin yanımda olduğunu, kimin sırt çevirdiğini görürüm.

     
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Sosyal medyada en çok takip edilen kişiyim. Bu sadece iyi futbolcu olduğum için değil, karizmatik olmamla da alakalı bir durum. Bence yakışıklı olmam da buna sebep oluyor. Gerçek sebebini bilmiyorum ama sanırım insanların tatmak istediği bir meyveyim. Gary Neville'ın eleştirilerini gördükçe şaşırıyorum. Beni neden bu kadar ağır eleştirdiğini bilmiyorum. Muhtemelen beni kıskanıyor. Kariyerini 30'lu yaşlarının ortasında bitirdi. Ben ise hala en yüksek seviyede oynuyorum. Ondan daha iyi görünüyorum. Bu doğru"
  • Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

    "Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte futbol oynadık ama daha fazlası değil. Onla asla yemek yemem. Soyunma odasında senle yan yana durmuş birini nasıl bu şekilde eleştirirsin, anlamakta zorlanıyorum."

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