Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Alana (6) ve Bella (2) adında iki kızı var. Ronaldo, Rodriguez'den önce zaten Eva ve Mateo (7) adlı ikizler ile Cristiano Jr.'ın (13) babasıydı.

Bu çocukların anneleri bilinmiyor. Cristiano Ronaldo'nun taşıyıcı anneden çocuk sahibi olduğu tahmin ediliyor.