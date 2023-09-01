Counter-Strike 2 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Resmi olarak 22 Mart 2023'te duyurulan CS 2 çıkış tarihi araştırması hız kazandı. Son olarak 1 Eylül itibarıyla sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, CS2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

3 Şurada Paylaş!









COUNTER STRİKE (CS) 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Counter Strike 2 ya da diğer ismiyle CS:GO 2 Valve tarafından 22 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Henüz test aşamasında olan oyun yalnızca bazı kullanıcılar tarafından oynanabiliyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

CS 2'nin 2023 Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.