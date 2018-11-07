UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma, deplasmanda CSKA Moskova'nın konuğu oluyor.

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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yedek kulübesinde başlayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

Bu karşılaşma öncesi Roma, G Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybeden CSKA Moskova ise topladığı 4 puanla grupta üçüncü sırada bulunuyor.

CSKA MOSKOVA - ROMA

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Becao, Magnusson, Nabakin, Oblyakov, Akhmetov, Vlasic, Dzagoev, Sigurdsson, Chalov

YEDEKLER: Ilya Pomazun, Nikita Chernov, Georgi Schennikov, Dmitri Efremov, Khetag Khosonov, Takuma Nishimura, Timur Zhamaletdinov

TEKNİK DİREKTÖR: Viktor Goncharenko

ROMA: Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, N'Zonzi, Florenzi, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

YEDEKLER: Antonio Mirante, Juan Jesus, Ivan Marcano, Cengiz Ünder, Nicolo Zaniolo, Stephan El Shaarawy, Patrik Schick

TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco

STAT: Luzhniki

HAKEM: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

YAYIN: beIN SPORTS 1

KARŞILAŞMA ÖNCESİ G GRUBU'NDAKİ PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Roma 3 2 0 1 8 3 +5 6 Real Madrid 3 2 0 1 5 2 +3 6 CSKA Moskova 3 1 1 1 3 5 -2 4 Viktoria Plzen 3 0 1 2 3 9 -6 1

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