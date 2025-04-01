CSO Ada Ankara'da 'Cingöz'ün Oyunu'

KÜBİST YÜZLER RESİM ATÖLYESİ 2 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE

Atölye, çocukların sanatsal yaratıcılığını geliştirme, Kübizm akımını tanıtma ve üç boyutlu tasarım becerileri ile tanışma farkındalığı amaçlıyor. Minik sanatseverlere Kübizm akımı kısaca tanıtılıyor. Yüzlerin farklı açılardan görülebileceği ve geometrik formlar kullanarak oluşturulabileceği anlatılıyor. Atölyenin görsel sanatlar öğretmenliğini Ferdane Emir yapıyor.

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 2 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE

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Bu Bir Şapka? Yoksa Değil mi? Şapkalara farklı bir perspektifle bakılacağı etkinlikte minikler, ara tatilde hayal gücünü serbest bırakan çok yaratıcı ve eğlenceli bu atölyede buluşuyor. Atölyenin eğitmenliğini Melek Şimşek yapıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ

3 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE

Atölyede, çocuklarda çevre bilinci ve duyarlılık geliştirmek, her türlü atık malzemelerin doğru kullanıldığında tekrar kullanılabileceğinin farkına varmak, atık malzemelerinde sanat üretmede kullanılabilir olduğunu göstermek hedefleniyor. Atölyenin görsel sanatlar öğretmenliğini Ferdane Emir yapıyor.

FARKINDA MISINIZ? 3 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde, Prof. Dr. Zafer Kurtaslan’ın öncülüğünde, 2022 yılında kurulan ve Mert Ergül yönetiminde çalışmalarına başlayan Bizim Orkestra, otizmli müzisyenlerin çoğunlukta olduğu, engelli müzisyenlerden oluşan bir topluluk. Çalışmalarını Mert Ergül, Ruveyda Sultan Kol ve Şinasi Celayiroğlu yönetiminde sürdüren Bizim Orkestra, kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası alandaki birçok etkinlikte sahne aldı. Repertuvarında rock, pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve klasik batı müziği gibi farklı türlerden eserler barındıran Bizim Orkestra, 3 Nisan’da Bankkart Mavi Salon’da dinleyicileriyle buluşacak. REKLAM UKULELE İLE MASAL ANLATICILIĞI ATÖLYESİ 3 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE Kocaman evinde tek başına yaşayan büyücü, günlerden bir gün bir arkadaşı olmasını ister. Ve sonra olanlar olur… Bu büyülü yolculukta minikler, fare ile büyücünün masalına birlikte konuk oluyor. Atölyenin eğitmenliğini Melek Şimşek yapıyor.

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TRIO ANKA 3 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Ankara Devlet Opera Balesi tarafından sahnelenen etkinlikte, soprano Feryal Türkoğlu, mezzo soprano Ferda Yetişer ve piyanist Malahat Ismayilova sanatseverlerle buluşuyor. Georges Bizet'nin Carmen’i, A. Dvorak’ın Rusalka’sı, Balkan Halk Şarkısı Ederlezi gibi eserler sahnede yankılanacak. REKLAM ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 4 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE Atölyede yaratıcı, meraklı, problem çözme becerisi olan çocuklar buluşuyor. Yaratıcı düşünme teknikleri, günlük hayat problemleri çözme etkinliği ve yaratıcı yazma çalışmalarının yapılacağı etkinliğin yazar ve yaratıcı drama lideri ise Sefa Ceran Öztürk. RİTİM ATÖLYESİ 4 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE Atölye içeriğinde ritim çubuğu marakas, üçgen zil beden perküsyonu ve çeşitli materyaller ile yapılacak koordinasyonlu, eğlenceli, öğretici bir takım çalışması ve bireysel çalışmayı hedefleyen etkinlikler yer alacak. Atölyenin müzik öğretmenliğini Serhat Er üstleniyor.

39. ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ANKARA FESTİVAL ORKESTRASI KONSERİ 4 NİSAN-20.00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON REKLAM .png Avrupa Radyo Yarışması’nın, Verbier Festival Akademisi Nicolas Firmenich ödülünün ve Berlin Emanuel Feuermann yarışmasının birincisi olan ünlü çellist Benedict Kloeckner, dünyanın hemen hemen tüm saygın orkestraları ve şefleri ile beraber birçok konser veriyor. Çok başarılı bir müzisyen olmanın yanı sıra Benedict, 2014’ten beri, Vilde Frang, Louis gibi Avrupa ve dünyanın en ünlü sanatçılarını ağırlayan “Koblenz Uluslararası Müzik Festivali’nin hem kurucusu hem de sanat yönetmenliğini yürütüyor.Şef Orhun Orhon yönetiminde sahne alacak orkestra, J. Haydn ve D. Shostakovich gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendirecek. ANKARA DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YAŞAM DÖNGÜSÜ 4 NİSAN-11.00-BANKKART MAVİ SALON REKLAM Her şey başka bir yerden bir ışıltıya dönmek için başlıyor ve yine her şey aynı sebeple bitiyor. Yaşam Döngüsü, erken çocukluk dönemine yönelik, zamanın dairesel hareketlerle geçişini anlatan görsel ve duyusal bir gösteri sunuyor. Bu hayati ritmi anlamak, çocukların ilk yıllarında başarması gereken bir öğrenmedir. Gösteri, çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü anlam ve güzellikle dolduruyor, onları dünyanın yaratılışı ve baştan sona ebedi hareketi üzerine derinlemesine düşündürerek, bir yolculuğa davet ediyor.Anna Ros’un kaleme alıp yönettiği çocuk oyununda, Koray Alper, Senem Topkaya, Burçin Yalçın yer alıyor.

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK VE OPERA 5 NİSAN-13.00 / 15.00-BANKKART MAVİ SALON Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin etkinliği anlatıcısı Mahir Kat.Sahnede; bariton Mahir Kat, soprano Ezgi Biçici, mezzo soprano Merve Emir, tenor Serkan Sarıkaya ve piyanist Ongun Kula sanatseverlerle buluşacak. RESİM ATÖLYESİ 5 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE Hayal dünyaları oldukça geniş olan çocukların, kendilerini ifade etme biçimlerinden biri de resim yapmaktır. Resim yapmak, çocuklar için sadece bir aktiviteden ibaret değildir. Resim; çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkar.Aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin önemli bir unsurudur. Çocuklar için hazırlanan bu resim atölyesinin görsel sanatlar öğretmenliğini Sebahat Ürün üstleniyor. REKLAM 39. ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ENSEMBLE OROCHİ KONSERİ 5 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON

.png Orochi, adını bir Japon efsanesindeki sekiz başlı ejderhadan alan Lahey merkezli bir topluluk. 6 çalgıcı, mezzo-soprano ve şef olarak 8 müzisyenden oluşan topluluk 8 sanatsal niteliğin tek bir bütünlükte birleşmesini sembolize ediyor. Ensemble Orochi çağdaş müzikte ve 20. yüzyıl müziğinde uzmanlaşan, modern müziğin ayrı bir tür olmadığına, ancak iyi bilinen repertuar parçalarından ortaya çıktığına inanan, modern müziğe başka bir açıdan bakan ve bu bağlamda çağdaş bestecilerin kendileri için eser yazdığı bir orkestradır. Ensemble Orochi, müziğin görseller, projeksiyonlar, tiyatro ve edebiyat gibi diğer sanat disiplinleriyle birleştirildiği konserler sunarak izleyicilerin ilgisini çeken yeni bir soluk getiriyor.Mezzo-soprano Lotus Klinkspoor, Rosanne van Bers (flüt), Guillermo Arnedo Frias (klarinet), İdil Yunkuş (keman ve piyano) Kardelen Buruk (viyola), ve Beste Yıldız (çello) sahnede sanatseverlerle buluşacak. REKLAM ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - CİNGÖZ'ÜN OYUNU 6 NİSAN-16.00 / 15.00-TARİHİ SALON Cingöz’ün Oyunu, eğlenceli ve öğretici hikayesiyle çocuklara çevre bilincinin önemini keyifli bir şekilde anlatıyor. Görkemli bir sarayda Kraliçe, yardımcıları Cingöz, Bahçıvan, Aşçı, Fare Mina ve Telaşlı Tavşan birlikte huzur içinde yaşamaktadırlar. Sarayın her köşesi mutlulukla doludur çünkü burada yaşayan herkes eğlenceli, neşeli ve birbirine bağlıdır. Ancak bir gün Kraliçe’nin kız kardeşi Güzel Burun ve onun sadık dostu Koca Kuyruk’un sarayı ziyarete gelecekleri haberini alırlar. Bu haber sarayda küçük bir tedirginliğe neden olur çünkü Güzel Burun önceki ziyaretlerinde birçok soruna yol açmıştır. Ne yazık ki saray halkı tedirgin olmakta haklıdır. Güzel Burun ve Koca Kuyruk yaşadıkları ülkede de soruna yol açmışlardır. Zevk uğruna bütün ağaçları kestikleri için yağmur yağmaz olmuş ve toprak kurumuştur. Artık orası yaşanamayacak hale gelince, çareyi Kraliçe’nin sarayına sığınmakta bulmuşlardır. Yaşananlardan dersini almamış olan Güzel Burun, Kraliçe’nin bu yıl sarayda su kıtlığı olduğunu söylemesine, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini izah etmesine rağmen sarayın havuzunun doldurulmasını istemektedir.

REKLAM .png Cingöz, Güzel burun ve Koca kuyruğun bu sırrını öğrendikten sonra Kraliçe’ye haber verir. Birlikte onlara bir ders vermek için plan yapmaya karar verirler. Sarayda, tüm konukların katılacağı ve kazananın seyirciler tarafından belirleneceği bir şarkı yarışması düzenlenir. Güzel Burun ve Koca Kuyruk bu yarışmayı kazanacaklarından çok emindir. Ancak sıra Cingöz ve Kraliçe’ye geldiğinde, söyledikleri şarkı Güzel Burun’a büyük bir ders niteliğindedir. Şarkılarında, ağaçlar kesildiğinde ormanların yok olduğunu, yağmurun yağmadığını ve doğanın korunmaması halinde yaşamın oldukça zorlaştığını anlatırlar. Bu şarkı, Güzel Burun ve Koca Kuyruk’un hatalarının farkına varmalarını sağlar. Havuzun doldurulmasından vazgeçerler ve artık doğayı korumaya söz verirler. Ayrıca, sarayda kalıp Kraliçe ve diğerleriyle birlikte yaşama kararı alırlar. Bundan böyle hep birlikte doğayı koruyacak, ağaç dikecek ve kaynakları bilinçli kullanacaklardır. AHŞAP BOYAMA ATÖLYESİ 6 NİSAN-13.00 / 15.00-FUAYE