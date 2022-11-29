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CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması!

Koronavirüs pandemisi sebebiyle mahkumlar geçici olarak evlerine gönderilmişti. Yaklaşık 1,5 senedir devam eden açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği sorgulanıyordu. Konuya ilişkin CTE'den son dakika açıklaması geldi. İşte açık cezaevi izinleri son gün tarihi...

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  • CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

    Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı mahkumlar ve yakınları tarafından sorgulanıyordu. İşte  açık cezaevi izinleri ile ilgili son durum...
  • CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) açık cezaevi izinlerine dair açıklamada bulundu. En son 30 Kasım2da bitmesi beklenen açık cezaevi izinlerinin uzatıldığını duyurdu. 
  • CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

    CTE tarafından yapılan açıklamada; "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. 

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