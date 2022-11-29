CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması!

Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı mahkumlar ve yakınları tarafından sorgulanıyordu. İşte açık cezaevi izinleri ile ilgili son durum...