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HaberlerTelevizyonÇukur 101. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur 101. fragman izle
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"İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtımı yayınlandı. Çağatay Erdenet'in iddialı sözleriyle Yamaç'a göz dağı verdiği tanıtımda Cumali, Yamaç'a saldırıyor.

Çukur 101. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur 101. fragman izle

Çukur dizisinin 101. yeni bölüm fragmanında; "İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana!" sözleriyle Efsun'a silah çeken Cumali'nin öfkeli hali gerilimi giderek arttırıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte Çukur 4. Sezon 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

Çukur 4. Sezon 9. Bölüm Tanıtımı;

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