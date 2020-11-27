Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezon 13. bölüm 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Sevilen dizi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 105. bölüm fragmanı...

ÇUKUR 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

"CUMALİ BEY CEHENNEMDE GÖRÜŞÜRÜZ!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali'nin, Çağatay'ın karşısına çıktığı tanıtımda Çağatay, Çukur'un tapularını ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğine söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cumali'nin vedayı andıran hareketleri dikkat çekerken akıllara, "Çağatay, Cumali'nin sonunu getirecek mi?" sorusu geliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali, İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.

Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.



