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Çukur 110. bölüm izle tek parça

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çukur dün akşam yine izleyenleri ekrana kilitledi. SHOW TV'nin her Pazartesi yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan dizisi Çukur'da Erdenetlerin her türlü oyununa direnen Çukur'un başı yine beladaydı. Çukur 110. bölüm izle tek parça

Çukur 110. bölüm izle tek parça

Fenomen dizi Çukur'da heyecan durulmuyor. Dün gece 1010. bölümüyle izleyiciyle buluşan Çukur'a damgasını vuran olaylardan biri de Nehir'in vedası oldu. Erdenetlerin mahalleye zehirli su dağıtması sonucu perişan olan mahalleli ve Koçovalılar birbirlerine kenetlenerek ayağa kalktılar.
Çukur 110. bölüm izle tek parça

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 1010. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

ÇUKUR ÖGEDAY'I KAÇIRIYOR!

Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam savaşının ilk adımını attı ve operasyon başladı. Çukurlular, ilk hedef olarak bulunduğu otelden Ogeday'ı kaçırdı. Ogeday'ı kaçırdıktan sonra Yamaç, Cengiz Erdenet'i arayarak ona bilmece sordu. Yamaç'ın bu hamlesiyle oğlu Ogeday'ı ve paralarını kurtarmak arasında kalan Cengiz'in tercihi ise paralarından yana oldu. Kulkan, babasının tercihi karşısında öfkelenirken, kardeşini kurtarmak için hemen harekete geçti. Cengiz, bilmeceyi çözüp paralarını kurtarmak için vakit kaybetmedi ancak karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Paralarının yandığını gören Cengiz, büyük hüsrana uğrarken Yamaç'tan gelen telefonla ikinci bir şok yaşadı. Yamaç, paraları yakmadığını ve hasta çocuklara bağış yaptığını söyledi.

NEHİR'İN ÇUKUR'A VEDASI

Kardeşini kurtarmak için hemen harekete geçen Kulkan ise bilmeceyi çözdü ancak gittiği yerde kendisini bir çukurun içinde buldu. Çukurdan çıkmak için çabalarken, Koçovalılar'ın asıl tuzağından habersizdi. Yamaç'ın attığı ipe tutunarak çıkmaya çalışan Kulkan, bu hamlesiyle Ogeday'ın sonunu getirdiğini görünce büyük bir yıkım yaşadı.

Bölümde yaşanan bir diğer şaşırtıcı gelişme ise Nehir'in vedası oldu. Yaşadıklarından sonra hayatını daha fazla riske atmak istemeyen Nehir, Yamaç'a bir ayrılık mektubu bırakarak uzaklara gitti. Nehir'in vedası sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve Nehir, 6 saat 10 dakika boyunca gündemde yer aldı.

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