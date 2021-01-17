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Çukur 112. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 111. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Çukur'da 111. yeni bölümden ön izleme yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümüne Afganistan'da bulunan Vartolu'nun telefonundaki mesajlara baktığı sahne damga vuracak. İşte son bölüm sonrası merakla beklenen Çukur 4. sezon 20. bölüm ön izleme...

Çukur 112. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 111. son bölüm tek parça izle

Çukur 4. sezonda heyecan durulmuyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezon 20. yeni bölümünden ilk ön izleme yayınlandı...

"BEN GİDİYORUM..."

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Afganistan'da bulunan Vartolu'nun telefonundaki mesajlara baktığı sahnede Selim'den gelen sesli mesaj dikkat çekiyor.

ÇUKUR 112. BÖLÜM ÖN İZLEME

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?


Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak.

Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.

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