Reyting rekortmeni Çukur dizisi 112. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 113. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 113. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 112. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor!



Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak.

Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.



